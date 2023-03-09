劍擊︱男花港隊亞青團體賽勇挫東道主衛冕封王 今屆2金3銀6銅完賽 (20:18)

港隊星將鄭鐵男日前在男花個人賽勇奪銅牌，他伙隊友梁千雨、蔡孝銳和高振傑轉戰團體賽同樣交出好表現。被列為2號種子的港隊，在男花團體賽16強先以45：10大勝澳門隊，及至8強再以45：25輕取科威特隊，晉級4強。

港隊在4強面對中國隊，對方僅曾昭然得分手段較強，港隊有梁千雨在第4局淨勝5分擴大優勢下，以45：31再下一城。由個人賽銀牌得主阿斯蘭洛夫（Mukhammad Yusuf Asranov）領軍的烏茲別克隊，則在另一場4強以45：38挫日本隊，與港隊會師決賽。

港隊由鄭鐵男打頭陣，他在首局面對施文尼夫（Radmir Semeneev）以5：0先拔頭籌，緊接上場的蔡孝銳和梁千雨進一步拉開分數，港隊頭3局領先15：3。東道主在中段嘗試反撲，施文尼夫面對蔡孝銳打出8：5追分，但港隊沉着應戰，梁千雨在第8局打出6：2後，將領先優勢拉開至40：27。守尾門的鄭鐵男在最後一局面對阿斯蘭洛夫，兩人梅花間竹取分，但鄭鐵男最後反擊得手，領軍以45：31勝出，順利衛冕。

至於同日的女子佩劍團體賽，由薛雅齊、鄭洛恩和黃靖芯組成的港隊，在8強以34：45不敵韓國隊，轉戰名次賽獲第6。至於港將陳海琳伙隊友方心、陳喆盈及吳卓輶，在女子重劍團體賽16強以34：45負中國隊，終獲第11名。

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