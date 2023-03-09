歐霸︱曼聯迎貝迪斯冀打翻身仗　沙比薩缺陣卡斯米路可候命　 (19:11)

士砵亭vs.阿仙奴 now643台 周五凌晨01：45直播

曼聯vs.貝迪斯 now643台 周五凌晨04：00直播

坦夏格說：「曼聯已有一套爭勝計劃，唯一令人失望的是沙比薩今次無法披甲，而已復操的前鋒安東尼馬迪爾亦會避戰。」坦帥又稱，上仗被輕微撞傷的卡斯米路及守將域陀連迪路夫問題不大，有望上陣。料卡斯米路將與麥湯米尼坐鎮中場，意味着費特會退居後備。

曾領軍曼城3季的貝迪斯主帥柏歷堅尼賽前提及日前「雙紅會」道：「我當日只看了上半場，理由是貝迪斯將在西甲主場迎戰皇家馬德里，後來知道利物浦下半場連入6球，使出現一個令人難以置信的賽果。我當時即刻想到曼聯究竟發生了甚麼事？大敗一場對他們是難受的事情。但我是曼城球迷，故此我不會傷心。」

同日阿仙奴將作客士砵亭，領隊阿迪達賽前稱，不會急於讓已復操的前鋒加比爾捷西斯復出，又指喉嚨痛的中場法比奧韋拉、缺席昨天練習的前鋒尼基迪亞、李安度杜沙特及後衛基蘭泰亞尼均可候命。阿仙奴歷來與士砵亭在歐戰交手4次，錄得勝和各二及不失球的佳績，而後者此役更有防中文路爾烏加迪停賽。

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