歐聯︱熱刺主場悶和遭AC米蘭淘汰 干地認去留未定 李察利臣不滿做後備 (16:38)

熱刺首回合作客落後0：1，次回合返回主場有干地病癒復出領軍，但全場威脅攻門不多，於77分鐘更有後衛基斯甸羅美路兩黃一紅被逐，射手哈利卡尼於補時的頭槌攻門被AC米蘭門將邁治蘭撲出後，終互交白卷。AC米蘭兩回合計贏1：0，繼2011/12年後時隔11年再闖歐聯8強。

熱刺在英格蘭聯賽盃、足總盃及歐聯先後出局，勢又一季四大皆空。將於今夏約滿的干地，在賽前傳出若歐聯出局將會被辭退，賽後他僅稱會在完季與會方傾談未來，「我跟熱刺仍有合約，可能待球季結束後，球會可更清晰評價我，但會方也許會在更早時間將我開除，誰知道呢？現實是令人失望的，今季我們表現很掙扎，球隊由普通變成良好是很簡單，但想再進一步就要處理很多問題」。擔任評述的名宿亨利及加歷查均稱，隨着熱刺又一季無緣錦標，建議哈利卡尼下季離隊，加歷查認為這名英格蘭隊長下一站只能去曼聯。

此外，巴西國腳李察利臣今季加盟熱刺後上陣25場只入2球，在英超還未開齋，今仗只在70分鐘入替的他，賽後受訪時終大爆發，爆粗不滿球隊再次安排他屈居後備，「老實說，今季真是狗屎的一季，因為我沒有太多比賽時間。我不理解之前兩場正選都獲勝，突然將我放在後備又沒有解釋，別當我傻瓜，我是職業球員想要比賽，我認為今晚應該有更多上陣時間。球會為我付出很多金錢，但我目前的表現配不上身價」。

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