羽毛球｜日籍勁敵決勝局傷退　伍家朗德國賽晉次圈　李卓耀輕勝過關 (22:23)

伍家朗在首圈面對日本隊3號種子奈良岡功大，兩人在首局拉鋸，伍家朗中段曾連失5分，但他力追反超21：20，惟隨後連失3分，首局先輸21：23。伍家朗在次局重整旗鼓，以21：14扳回一城。及至決勝局，伍家朗領先11：5下，奈良岡功大疑因拉傷腰背而退賽，伍家朗自動晉級，次圈鬥西班牙籍對手。

李卓耀在另一場面對丹麥隊的史雲迪辛，首局接近全程領先贏21：14。兩人次局鬥得緊湊，但港將落後16：19後連追5分，終以21：19再下一城，晉級次圈鬥法籍小將波波夫。

另外，港隊兩隊混雙組合皆於首圈輕鬆過關，鄧俊文/謝影雪直落兩局21：10、21：17挫塞爾維亞隊，晉級次圈鬥日籍拍檔山下恭平/篠谷菜留。李晉熙/吳芷柔則於另一場以21：9、21：12輕取德國隊，晉級次圈與波蘭籍組合交手。

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