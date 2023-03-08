歐聯︱PSG征拜仁圖反勝　加迪亞評尼馬收咧：球隊更平衡 (20:27)

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尼馬今季無法再與基利安麥巴比及美斯攻堅，並引起對PSG的影響討論。加迪亞說：「我看有關尼馬在陣與否的辯論。明顯地，這是損失。團隊是否更加平衡？是的。這樣更好嗎？我會說他上陣是有助球隊爭取更多入球。」拿高斯文則說：「尼馬缺席並沒有改變太多。麥巴比掛帥卻可以。」拿帥續指出首回合傷癒只能後備上陣的麥巴比，「擁有獨一無二的質素，拜仁須以集體力量解決由他帶來的問題。我認為球隊為此已準備就緒」。

拜仁攻擊手湯馬士梅拿並沒像兩軍教練般忽視尼馬，而且承認PSG因尼馬缺陣而陣容受損，惟他始終仍視麥巴比為頭號敵人，他說：「麥巴出不僅踢出美麗足球，而且非常有效率，但我們將不會只看着他比賽，而是會限制他獲得空位及接應傳球。如果部署成功，拜仁會很開心。」

同日另一仗，首回合作客以0：1不敵AC米蘭的熱刺，將有領隊干地病癒復出領軍，前鋒孫興慜說：「我為干地再次坐在身旁而高興。他將會再為球隊帶來能量和激情，球員比賽時會更加舒服。」但料孫興慜將再度退居後備，李察利臣重任正選攻堅。此外，熱刺門將洛里斯續因傷避戰，守將艾歷迪亞亦告停賽，恐成為熱刺反勝晉級8強的障礙。

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