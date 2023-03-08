歐聯︱車路士藉爭議12碼反勝多蒙特闖8強 樸達：執教生涯最重要一仗 (16:29)

多蒙特首回合在主場領先1：0，但今仗賽前因隊巴在倫敦大塞車，導致賽事延遲了10分鐘開賽，背水一戰的車路士近兩仗踢回3中堅陣式，包括古古列拿在內多名戰將表現均有所改善，今仗更踢出代表作，全場不乏攻勢，完半場前由史達寧先開紀錄，換邊後53分鐘，球證指多蒙特中場馬里奧斯禾夫在禁區犯手球判罰12碼，夏維斯首次主射中柱，但因射門時有客軍球員走入禁區，球證判重射下這名德國國腳再次操刀破網，最終「藍戰士」維持2：0勝果完場，兩回合計反勝2：1。

經過早前戰績持續低迷，在上仗英超1球小勝列斯聯及在歐聯晉身8強，樸達在關鍵兩仗全勝，當夏維斯射12碼時，直播鏡頭拍攝到樸達一直低頭不敢直視球場，完場後他獲班主保亞利擁抱後，在賽後記者會時打趣地稱「我仍然是車路士領隊」，承認今仗是其執教生涯最重要一晚，感謝球迷支持，「生活總有好與不好時候，有時會很糟糕，但不會永遠差落去，最重要是累積一些經驗後，以正確方式面對」。

多蒙特近5屆歐聯3度16強止步，陣中的英格蘭國腳祖迪比寧咸賽後稱，不能接受球隊被罰12碼及獲重射的判決，「我不想惹麻煩，但從我當時的位置來看，這個手球相當有爭議，距離這麼近下，我不知道隊友的手部還可以怎樣做，對手得到重射機會亦簡直是笑話！這樣緩慢主射總會有人已跑入禁區，但也許這就是比賽吧，我們不得不接受球證的判決」。

另一場16強，賓菲加憑射手干卡路梅開二度兼貢獻助攻，主場以5：1大炒布魯日，兩回合計大勝7：1。去年底才執教布魯日的英格蘭名宿柏加面臨被炒。

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