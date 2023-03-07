歐聯︱車路士迎多蒙特非勝不可　菲歷斯認歐聯資格左右去留 (21:24)

車路士vs.多蒙特 now643台 明晨04：00直播

菲歷斯今冬由馬德里體育會外借至車路士，但合約沒有收購條款，換言之會方若要留人，需今夏再與馬體會商討球員交易。然而，「藍戰士」今季已花約6億鎊（約56.6億港元）增兵，沒有額外預算簽人，若失落下季歐聯資格，甚至要裁員以符合財政公平競技（FFP）條例。菲歷斯暗示自己能否留效，很視乎球隊歐聯戰績：「聯賽方面還有很多場，所以（前四）未絕望，但歐聯的比賽確實會左右我的去留，且看事件怎樣發展。」英國《電訊報》指部分球員合約條款，列明失落歐聯資格會減薪最多25%。

車路士日前終止不勝走勢，於英超憑韋斯利科芬拿的入球擊敗列斯聯，明仗亦有翼衛列斯占士及倒戈的基斯甸普列錫可復出候命，主帥樸達稱準備好比賽隨時以互射12碼分勝負。首回合贏1：0的多蒙特則有門將基哥高保上陣成疑。

葡超賓菲加同時間會迎戰比甲布魯日，主隊在首回合作客贏2：0。

其他報道：英超︱坦夏格警告麾下可被貶預備組 傳有曼聯球員反對般費續任隊長

其他報道：法甲︱PSG證實尼馬將做手術提早收咧 6季上陣率僅54.7%

其他報道：欖球︱港七欖賽月底大球場再戰 港男子隊B組遇英法烏 姚錦成盼小組至少取一勝