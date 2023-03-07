英超︱坦夏格警告麾下可被貶預備組　傳有曼聯球員反對般費續任隊長 (17:33)

坦夏格在這場破紀錄大敗後直斥球員表現不專業，《每日鏡報》聲稱，這名荷蘭籍教頭指令眾人留守晏菲路球場客隊更衣室，親歷宿敵隔壁愉悅慶祝，希望這恥辱教訓能激勵麾下。報道又引述消息指坦夏格向球員稱他們幸運仍可坐隊巴回曼市，但下不為例，表現無改善的話便會被下放U21梯隊。職球員昨亦要提前回卡靈頓訓練基地，接受體育心理學家訓練。

葡萄牙籍中場般奴費南迪斯是這仗其中一名受到最多批評的曼聯球員，輿論指他未能身先士卒，多次回防散漫，完場時更先步向球員通道，之後應後衛華拉尼要求才轉向作客球迷拍手致意。會方否認他曾在落後時要求被換出，惟《每日郵報》指，部分「紅魔」球員不認同球隊再由般費任隊長，儘管坦夏格在今季完結前，料不改變他與哈利馬古尼在隊中重任。至於般費末段推撞旁證一事，則不會被秋後算帳。

另一方面，前鋒拉舒福特則在網上表示對賽果感到失望，但表示：「我們不應讓此仗斷定球季成敗，需要繼續團結，相信進步過程。」《ESPN》則報道巴西國腳卡斯米路是役比賽期間受傷，影響曼聯中場控制力，故下半場中段要由沙比薩入替，周五凌晨對貝迪斯的歐霸16強首回合上陣成疑。

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