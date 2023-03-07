法甲︱PSG證實尼馬將做手術提早收咧　6季上陣率僅54.7% (16:31)

尼馬自上月20日法甲對里爾扭傷右足踝後，已缺陣PSG最近兩場聯賽，繼早前證實無緣趕及在歐聯16強次回合復出，PSG今日（7日）宣布，由於這名31歲巴西隊球星的右足踝傷勢情况不穩定，隊醫建議接受韌帶手術，避免加重傷患。手術將於卡塔爾首都多哈的著名運動醫院進行，預計需養傷3至4個月，今季餘下比賽將無法上陣。尼馬事後在社交網發文稱「我會以更強大的姿態回來」。

尼馬今季發揮出色，在各項賽事上陣29場貢獻18球及17次助攻，但據統計這名巴西球星自2017年夏天加盟PSG以來，6季出勤率只得54.7%。法國《隊報》披露，尼馬當年加盟PSG前做體檢時，曾檢查到其右足踝健康狀况欠佳，但當時他以全球最高轉會費的2.2億歐元來投，最終球會權衡各方利益而未有安排即時做手術根治傷患，造成如今情况。

尼馬6季PSG出勤率

2017/18年球季：55場上陣30次

2018/19年球季：55場上陣28次

2019/20年球季：49場上陣27次

2020/21年球季：57場上陣31次

2021/22年球季：50場上陣28次

2022/23年球季：50場上陣29次*

註：預計PSG今季至少有50場比賽

總計：316場上陣173次，出勤率54.7%

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