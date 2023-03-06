欖球︱港七欖賽月底大球場再戰　港男子隊B組遇英法烏　姚錦成盼小組至少取一勝 (19:48)

香港七欖將於本月31至4月2日上演，屆時連同港隊在內，將有16支男子隊及12支女子隊，零防疫限制下於大球場角逐冠軍。男子組方面，阿根廷、法國、澳洲和愛爾蘭分列A至D組的頭號種子，港隊將與法國、英國及烏拉圭隊在B組較量。

港隊星將姚錦成即將出戰個人第13次七欖，這名35歲翼鋒盼在分組賽至少取得一勝，他直言港隊跟烏拉圭隊實力相近，亦將目標鎖定於此，「雖然雙方交手4次，港隊未曾贏過，但其實我們實力相差不遠。烏拉圭隊在剛剛的加拿大站贏過斐濟隊，他們的表現也給己隊信心，令我們相信自己可與列強競爭、甚至取勝」。姚錦成續指，英國隊仍在磨合期，加上對港隊不太了解，故港隊亦盼把握機會爭勝。

女子組方面，港隊與新西蘭、加拿大和英國隊同處A組，隊長李念殷直言挑戰極大，「新西蘭隊在世界巡迴賽排名第一，一定不容易應付，但我們都會全力以赴，看看球隊的能力」。香港女欖曾於2018年在大球場出戰巡迴賽的資格賽，相隔5年在主場首度出戰正賽，李念殷直言能在親友面前出戰更覺特別，「代表香港出場是一個很大的榮譽，我每次會好珍惜機會，加上今次在主場代表香港出賽，一定會盡力和享受整個過程」。

香港國際七人欖球賽分組形勢︰

男子組

A組：阿根廷、斐濟、蕯摩亞、加拿大

B組：法國、英國、烏拉圭、香港

C組：澳洲、美國、西班牙、日本

D組：愛爾蘭、新西蘭、雅尼雅、南非

女子組

A組：新西蘭、加拿大、英國、香港

B組：澳洲、斐濟、愛爾蘭、巴西

C組：美國、法國、日本、西班牙

其他報道：NBA︱太陽作客險勝獨行俠 杜蘭特艾榮拆夥後首交鋒

其他報道：賽車︱韋斯塔本F1揭幕戰輕鬆拔頭籌 艾朗素相隔年半再登頒獎台感驚喜

其他報道：英超︱利物浦7蛋狂數曼聯 寫隊史「雙紅會」最大勝仗紀錄 魔兵平隊史最大敗仗