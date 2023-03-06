NBA︱太陽作客險勝獨行俠　杜蘭特艾榮拆夥後首交鋒 (17:41)

2019年先後加盟籃網的杜蘭特及艾榮，過去3年半的合作波折重重，二人不但先後受傷患困擾，艾榮更因在疫情期間拒打疫苗一度長時間未能為球隊披甲，最終雙方在上月正式拆夥。這兩大球星今晨再次相遇均交出上佳表現，其中杜蘭特全場17投12中攻下37分，加上新拍檔戴雲布克卡亦攻下36分，領銜作客以130：126，擊敗有艾榮及盧卡當錫分別攻入30及34分的獨行俠，拿下三連勝續穩守西岸第4位，獨行俠則跌落第7位。

另外，衛冕的金州勇士迎來「咖喱仔」史堤芬居里養傷1個月後復出，雖然他攻入全隊最高27分，包括5記三分球，但仍作客以105：113不敵有「一眉」安東尼戴維斯攻下39分的洛杉磯湖人。至於洛杉磯快艇則在主場以135：129擊敗有球星摩蘭特涉在夜店亮手槍受查避戰的孟菲斯灰熊，結束五連敗頹勢之餘，亦是新兵韋斯特布克來投後首捷。

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