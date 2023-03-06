英超︱利物浦7蛋狂數曼聯　寫隊史「雙紅會」最大勝仗紀錄　魔兵平隊史最大敗仗 (02:35)

近况平平的利物浦今於晏菲路球場迎戰此前各賽事五連勝兼取下英格蘭聯賽盃冠軍的曼聯。不過主隊今仗上半場稍佔上風，並於43分鐘由左閘安祖羅拔臣妙傳予加普，後者藉費特失位殺入禁區，再擺脫華拉尼輕鬆射入，助「紅軍」1球領先半場。

換邊後更成為紅軍的世界，僅47分鐘便由達雲紐尼斯接應哈維艾利洛的傳送頭槌頂入拉開比數。3分鐘後，穆罕默德沙拿於右路盤扭騙倒利辛度馬天尼斯，再傳予殺入禁區的加普，後者窄角度射成3：0，個人首次為新東家梅開二度。得勢不饒人的利物浦，於66分鐘由紐尼斯中路笠傳，省中對手後落入沙拿腳下，這名近期回勇的埃及球星右腳快射破網領先至4球。75分鐘，紐尼斯接應佐敦軒達臣的左路傳中，再次以頭槌建功「起孖」。

末段曼聯眾將反擊乏力之餘更潰不成軍，令早前宣布季後將離開紅軍的前鋒羅拔圖法明奴，後備上陣後先於83分鐘助攻予沙拿，令後者同樣梅開二度，個人亦於88分鐘接應對方的傳送為球隊「埋齋」，亦是個人自去年11月中後首個入球，最終利物浦在主場以7：0狂數曼聯，成為兩軍129年合共239次正式賽事交手以來，紅軍在「雙紅會」的最大勝仗紀錄，超越1895年10月保持至今的7：1比數（當時曼聯仍為前稱的紐頓希夫LYR）。而是役同時看齊曼聯正式賽事最大敗仗，此前球隊曾在1926年對布力般流浪、1930年對阿士東維拉，以及1931年對狼隊同樣以0：7告負。

相關報道：英超︱利物浦「雙紅會」主場擺陣 阿諾特為曼聯奪英聯盃難受 稱難令拉舒福特寧靜

其他報道：法甲︱麥巴比膺PSG新入球王 卡雲尼祝賀 美斯若周中歐聯建功累入800球