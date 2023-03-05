法甲︱麥巴比膺PSG新入球王　卡雲尼祝賀　美斯若周中歐聯建功累入800球 (20:35)

PSG藉美斯在12分鐘開紀錄，南特守將夏特贊於17分鐘擺烏龍領前，卻在31和38分鐘連失兩球，上半場被逼和2：2。PSG後衛丹尼路彭利拿在60分鐘破門再度領前，加上基利安麥巴比於補時兩分鐘再入一球，助球隊勝出4：2，賽後26戰得63分，進一步拋離明晨作客雷恩的次席球隊馬賽11分。

麥巴比於2017年以18歲之齡以摩納哥借將身分加盟PSG，近6季各項賽事上陣247次入201球，以1球壓前隊友卡雲尼榮膺隊史入球王。麥巴比此仗賽後獲頒紀念獎盃，他說：「我比賽就是為了創造歷史。我一直說我想在法國、在我的國家的首都、在我的城市創造歷史。很棒，但還有很多工作要做。」他又指出，「對我來說，作為土生土長的巴黎人，這很特別。如果有人當年曾對我說，我會戴着隊長臂章打破紀錄，我是不會相信的」。

卡雲尼其後在社交網站Instagram留言，「麥巴比超越我，成為PSG的最佳射手」，現為華倫西亞球員的卡雲尼，曾於2013至20效力PSG期間上陣298次入200球，而美斯亦寫道：「恭喜麥巴比創造了紀錄！」事實是美斯及麥巴比近况大勇，分別在5場及3場法甲各入5球，其中美斯若在周四凌晨歐聯16強次回合作客拜仁慕尼黑再入1球的話，便可達800球里程碑。惟壞消息是PSG中場洛迪梅基尼及守將馬昆奴斯哥利亞此戰先後在71和76分鐘傷出，未知能否出征拜仁。

拜仁今晨在德甲藉守衛菲斯迪歷特及前鋒祖普莫亭分別在39和62分鐘建功，作客以2：1挫末段破蛋的史特加，賽後23戰得49分，以較佳得失球差反壓同分的多蒙特重登榜首。拜仁在歐聯首回合作客以1：0打敗PSG。

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