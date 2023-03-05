學界︱梁筠宜膺大專女飛人　張靜嵐跳高同創紀錄 (19:26)

梁筠宜上星期在系列賽跑出PB 11.81秒，這名理大飛人在大專延續強勢，100米初賽跑出11.84秒，以0.09秒優勢刷新潘栢茵在2011年做出的紀錄，隨後在決賽逆風下跑出12.09秒奪冠。她賽後直言意外：「本身身體很疲倦，但初賽由起跑到衝線都很順，能跑出貼近PB的時間，都有點意外」。

至於陳佩琦在初賽跑出12秒正，惟衝線時右腳抽筋，最終收步不及致輕微扭傷。她在決賽負傷上陣敬陪末席，賽後也坦承失望，「我由入學開始就想破大專紀錄，因為100及200米的PB都快過紀錄，所以才會搏命跑，但一直做破不到」。她提到上周香港田徑系列賽跑出11.76秒，有感將身體推至極限，故需更多時間恢復，「蘇炳添也說過破亞洲紀錄後，身體承受極大的壓力，我也未試過跑11.7秒，所以身體要適應這個強度」。

田項方面，至於張靜嵐在女子跳高以1.77米封后，在2021年轉全職的她直言放眼1.80米，盼達標出戰世大運。她直言近年女子跳高競爭激烈，可推動彼此進步，「體院全職標是1.72米，若大家都在這個高度徘徊，沒有一人跳出來的話，就好難令香港跳高有進步，所以我覺得這是好事，我們不能安於現狀」。至於高澔塱在男子跳遠躍出7.69米，以0.02米不適黃珀恒，屈居亞軍，兩人皆打破陳銘泰的紀錄（7.57米）。

香港浸會大學在男子組團體賽以141.5分稱王，香港中文大學在女子組以143分封后，而香港理工大學在總成績則以264分奪冠。

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