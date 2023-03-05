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英超︱阿迪達認為絕殺狂奔像無頭公雞　杜沙特受傷料增尼爾遜出場機會 (17:37)

阿仙奴今晨（5日）戲劇性補時反勝般尼茅夫，在英超三連勝，續保5分領先優勢。主帥阿迪達賽後直言，當後備奇兵雷斯尼爾遜絕殺一刻，自己難掩興奮，像無頭公雞一樣四處亂跑。

阿仙奴今仗不足10秒已失守，下半場早段再失一球，執法團隊也疑數次漏判般茅禁區犯規，但湯馬士柏迪、賓韋特及尼爾遜的入球，助他們絕地反勝。阿迪達盛讚麾下無氣綏並沉着應戰，並回應尼爾遜的入球道：「我一直拔足狂奔，也不知自己想跑去哪裏，或身在何處，只看到職球員、球迷都充滿喜悅，很夢幻，很值得。」

尼爾遜就提到阿迪達一直指示他向對方邊路球員進攻，入球證明自己已擺脫傷患。這名兵工廠自家青訓料之後數仗有更多落場機會，事關近月加盟的鋒將李安度杜沙特上半場拉傷肌肉，退下火線。

另外，修咸頓在今晨主場1：0小勝李斯特城，壓過同是25戰得21分的般茅升上尾二，但上半場奠勝的中場卡路士艾卡拉斯鏟草慶祝時受傷，隨即退下火線。李城3連敗後續得24分排第15位。

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