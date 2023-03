英超︱阿迪達認為絕殺狂奔像無頭公雞　杜沙特受傷料增尼爾遜出場機會 (17:37)

阿仙奴今仗不足10秒已失守,下半場早段再失一球,執法團隊也疑數次漏判般茅禁區犯規,但湯馬士柏迪、賓韋特及尼爾遜的入球,助他們絕地反勝。阿迪達盛讚麾下無氣綏並沉着應戰,並回應尼爾遜的入球道:「我一直拔足狂奔,也不知自己想跑去哪裏,或身在何處,只看到職球員、球迷都充滿喜悅,很夢幻,很值得。」

尼爾遜就提到阿迪達一直指示他向對方邊路球員進攻,入球證明自己已擺脫傷患。這名兵工廠自家青訓料之後數仗有更多落場機會,事關近月加盟的鋒將李安度杜沙特上半場拉傷肌肉,退下火線。

另外,修咸頓在今晨主場1:0小勝李斯特城,壓過同是25戰得21分的般茅升上尾二,但上半場奠勝的中場卡路士艾卡拉斯鏟草慶祝時受傷,隨即退下火線。李城3連敗後續得24分排第15位。

相關報道:英超︱曼城兩蛋贈紐卡素 艾達臣締百場不失里程碑

相關報道:英超︱後備兵尼爾遜入絕殺球 助阿仙奴反勝般茅保5分優勢 標寧締英超第2快入球紀錄

其他報道:游泳︱何詩蓓美系列賽50自摘銅 何甄陶達奧運B標

其他報道:F1︱韋斯塔本領紅牛大熱包辦巴林揭幕戰頭排起步 法拉利慳胎或奇招爭冠

Mikel Arteta reacting to the Reiss Nelson goal 😂 The cameraman never stood a chance the way The Emirates was bouncing 🗣️ pic.twitter.com/WlfI2m567l — SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) March 4, 2023

Last minute mayhem… this is why I love football so much. Amid all the torment, you get these moments of incredible ecstatic joy. That was the greatest few seconds I’ve experienced at the Emirates. Just wild. Congrats to Arteta & his team, especially ⁦@ReissNelson9⁩ 👏👏👏 pic.twitter.com/TUyEDV9jzu