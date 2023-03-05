英超︱後備兵尼爾遜入絕殺球　助阿仙奴反勝般茅保5分優勢　標寧締英超第2快入球紀錄 (00:51)

近况低迷的般尼茅夫是役首個攻勢便取得意外收穫，中場菲臘標寧殺入禁區接應隊友地波傳中，開賽僅9.11秒便近門射入開紀錄，寫下英超史上第2快入球紀錄，僅次2019年時任修咸頓前鋒沙恩朗的7.69秒最快紀錄。及後圍攻的阿仙奴面對密集多次在禁區內製造威脅，但均無功而還。而近仗取代尼基迪亞掛帥的李安度杜沙特更於22分鐘因傷退下火線，由上仗才久休復出的伊美路維再次後備登場。

半場落後1球的「兵工廠」，更在57分鐘被客軍藉一次角球攻勢，由後衛馬高斯辛尼斯擺脫湯馬士柏迪近門頂成2：0。不過，主隊積極反撲下終在62分鐘由湯馬士柏迪將功補過，接應伊美路維的頭槌二傳近門射入扳回一城。70分鐘，半場後備上陣的賓韋特建奇功為球隊追平。及後般茅在自家禁區有多達3次疑似手球犯規，球證均未有判罰12碼。戰至補時階段，另一後備兵雷斯尼爾遜於最後一擊以左腳射入絕殺球，終以3：2反克般茅。賽後阿仙奴26戰得63分續居首，保住領先次席曼城5分優勢。

至於白禮頓昨賽前宣布與1月曾申請離隊的21歲中場摩西斯卡些度，續約至2027年，粉碎離隊傳聞。而球隊今晨主場4：0大勝韋斯咸。

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