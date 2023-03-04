英超︱曼城兩蛋贈紐卡素　艾達臣締百場不失里程碑 (22:30)

曼城甫開賽便主導形勢，中場根度簡於不足1分鐘的首個攻勢，接應翼鋒基亞利殊的左路傳中近門頂斜。戰至15分鐘，近仗復任正選的翼鋒菲爾科頓力壓4名紐卡素守將下，殺入禁區近門施射再省中對手後入網，為「藍月」先開紀錄，亦是這名英格蘭國腳連續3仗有「士哥」。

上周於英格蘭聯賽盃飲恨奪亞的紐卡素，有哥林威爾遜及祖連頓在上、下半場各自在門前錯失入球良機，其後雖先後換入阿歷山大伊沙克及辛特麥斯明等鋒將，但未能扳平之餘，更在67分鐘後場組織時被「迫甩」，由剛入替不足兩分鐘的貝拿度施華殺入禁區，接應艾寧夏蘭特的橫傳快射破網拉開比數。最終曼城兩球淨勝「喜鵲」，近8次交手取7勝1和，而力保不失的門將艾達臣摩拉斯，亦寫下效力球會第100場清白身里程碑。

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