桌球︱傅家俊明赴英備戰下月世界賽　盼各階層更多機會親身參與桌球 (17:47)

傅家俊本月16日開始會參加WST經典賽，再於下月初出戰世界賽外圍賽，預計要過4關才能踏足正賽場館克魯斯堡。與此同時，這亦會是Marco最後爭入世界前64，可不需透過外卡續戰職業圈的機會，但表示對排名未想太多。

他今日與劍擊港隊代表張小倫等出席表演賽，而前游泳代表方力申更遞上私家cue索取簽名。Marco直言現在除推廣桌球，更想不同階層的人都能親身參與：「對桌球有一定認識，不代表他們有機會去接觸這項運動。通過這些活動，希望桌球入到學校，不同階層的朋友都有機會打到桌球。」

至於張小倫近日才與花劍隊完成3個月密集國際比賽回港，提到部分比賽的休息區設桌球枱，自己與隊友間中會「篤波」放鬆心情。他去年受腳跟筋腱撕裂而休息多時，但近月比賽「已慢慢找回感覺，去到受傷前的八九成」。隨住巴黎奧運積分期臨近，下半年亦有亞運等大賽，他承諾會與一眾後輩努力爭團體世界排名，再戰多一個賽季：「完了奧運就會考慮休息下，所以（這季）要付出好多。」

其他報道：港足｜足總一致通過冠名「中國香港」 貝鈞奇暗示未必連任主席

其他報道：游泳｜何詩蓓美國系列賽400自寫港績 達A標取巴黎奧運資格