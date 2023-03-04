菁英盃｜王振鵬達350場上陣里程碑 成傑志第一人 稱未言退爭港足重召 (17:54)

傑志今午在香港仔運動場出戰菁英盃B組，憑明加索夫在上、下半場各入一球、加上新加盟的港足中堅羅素頂入開齋球，以及沙根巴耶夫建功，以4球淨勝香港U23。韓國前國腳金信煜第2次為傑志上陣兼首次正選，踢足全場雖未有入球，惟第二球來自這名34歲中鋒接應角球頭槌中楣，造就羅素補頂破網。

賽事只得212人入場，不過對王振鵬來說意義重大，賽前已預告他會落場下，場內傑志球迷帶了多件其不同顏色的龍門球衣掛在看台圍欄，以示支持。雖然香港U23攻勢不多，但阿鵬於比賽尾段用腳擋出對手的近射，保持不失。賽後傑志向王振鵬頒發印上其名字和「350」的球衣相框及龍門手套的紀念品，再先後跟職球員及球迷大合照。

傑志隊史只有4人超過250場上陣，其餘3人為隊長黃洋，以及已離隊的林嘉緯和盧均宜，王振鵬更是替藍鳥第350次上陣的第一人，但他承認近年心態已轉變，「球員在一間球會有這機會（350場）是很難，感謝傑志給我今場機會，18年來感謝家人、教練、隊友和球迷的支持。我自從為傑志上陣300場後，開始沒多想上陣與否，能踢的話就盡量去踢，幫助更多後輩」。阿鵬近年在傑志屈居入籍門將保羅而只任後備，今季只上陣7場，包括5場菁英盃、聯賽及高級組銀牌各一，亦落選港足最新初選名單，不過5月將39歲的他未言退，會努力爭取入選明年初亞洲盃決賽周大軍，「在香港我有兩個龍門是鍾意，一個是保羅、一個是阿輝（葉鴻輝），他們現在是好過我，有身型和比我年輕，但我都唔可以放棄，因為明年初有亞洲盃，我想會把握每次上陣機會幫球隊贏波，盡力保持狀態爭入選」。

王振鵬於2005年由大連實德來港落班，效力傑志長達18年，當同期國援的徐德帥及高文都相繼退役，只餘鞠盈智仍現役，他笑言起初來港只當是「一個開始」，沒料到能在港生活至今，「我在香港很開心，像是第二個故鄉，在港生活的日子就快耐過在大連，所以對香港感情好深」。

另一場B組，東方憑孫銘謙及巴杜姆在下半場各入一球，在青衣運動場以2：0擊敗標準流浪，7戰16分續排榜首，傑志踢少1場少1分緊隨其後。

其他報道：港足｜足總一致通過冠名「中國香港」 貝鈞奇暗示未必連任主席

其他報道：游泳｜何詩蓓美國系列賽400自寫港績 達A標取巴黎奧運資格