F1︱巴林站揭開新季戰幔　41歲艾朗素練習最快　隊友史度爾負傷排第6 (00:15)

艾朗素今年第20季征戰F1，對上一次排頭位已要數到2012年中的德國站，而分站冠軍則是2013年西班牙站，近年一直未能加盟爭標車隊。惟雅士頓馬田去年起從紅牛及平治挖角，有多名星級工程師加盟下，戰車足以挑戰紅牛、平治及法拉利三大勁旅。在昨晚巴林站次節練習，艾朗素是唯一能在1分31秒內完成1圈的車手。排第2的韋斯塔本提到紅牛戰車推頭問題嚴重，他與隊友佩雷斯僅慢艾朗素0.1秒，至於法拉利的陸奇尼與意外打入前五的哈斯車手侯健保再慢多0.3秒。

排第6史度爾則透過無線電通知車隊，自己因腕傷而在未能全速過首彎，這名加拿大籍「富二代」上月在西班牙踩單車遇意外，右腕骨裂需施手術，上周因傷缺席季前測試。他昨向傳媒透露在近日的模擬器練習，車隊刻意提高軚盤回饋力量，在扭軚及過緩衝壆都無問題，評估自己適合在本周末出賽，但無交代腕內的固定釘何時可拆除。艾朗素則表示自己剛從阿爾派加盟，缺乏駕駛上季戰車的對比基準，希望史度爾能盡快復出，協助車隊研發。

另外，去年因俄羅斯侵烏而被哈斯解僱的馬斯本，昨獲歐盟法院撤銷制裁令，可入境歐盟國家延續職業生涯，前提是這名24歲俄籍車手不能接受家族經營的能源公司援助。馬斯本上月於亞洲勒芒系列賽復出並取得1亞1季。

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