港足｜足總一致通過冠名「中國香港」 貝鈞奇暗示未必連任主席 (19:43)

足總今晚在上環舉行2023年周年大會，會議舉行約30分鐘，當中14項議程中包括討論及接納「香港足球總會有限公司」更改名稱為「中國香港足球總會有限公司（The Football Association of Hong Kong China）」，最終出席的33名代表會員高舉贊成的綠色牌一致通過。此外，足總董事局將於6月舉行換屆選舉。

足總主席貝鈞奇會後稱，總會改名屬「順其自然」，「按照《基本法》規定，所有香港體育總會參加國際賽事時都是使用中國香港的名稱，其實都有指引，只是我們一直沒去梳理，現在港協暨奧委會要求豁下總會按照目前情况，在7月1日前正名」。他補充過程已按照程序，包括在董事會通過，緊接要向公司註冊處及銀行戶口等改名，有信心在7月1日前一切辦妥，「足總會徽亦要加字，波衫隊徽亦會有少許不同，使用的信封和信紙都要更改，還要通知國際足協」。港足將於本月底主場及作客友賽，貝鈞奇相信賽前播國歌不會出現播錯問題。

貝鈞奇自2019年6月起出任足總主席，問到6月換屆時會否再連任、或讓副主席霍啟山「擔大旗」，他僅笑說「暫時保持秘密」、又稱「當然要給年青人做多點事，長江後浪推前浪」，「在足總幫足球或什麼也好，任何位置都可以做，做普通一員都可推動足球。我也有些奉獻精神，最近我還出任中華出入口商會會長，事務都好繁重」。

港足相隔逾半世紀打入亞洲盃決賽周，賽事明年1至2月舉行。內地傳媒《體壇周報》披露，亞洲盃籌委會將於5月11日在卡塔爾首都多哈舉行分組賽抽籤，根據2022年世界盃外圍賽成績及下月底的最新世界排名分檔次，預計中國隊（國足）及港足將分列第二及第四檔次。

另外，足總宣布港足U23將於本月24至26日到新加坡參與「魚尾獅盃」，與東道主新加坡、柬埔寨及馬來西亞的梯隊交手，下周一抽籤24日初賽的對手，2日後舉行決賽或季軍戰。

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