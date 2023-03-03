西盃｜巴塞罕有踢穩守換勝利　4強首回合藉烏龍球先挫皇馬 (17:13)

巴塞是役有三大主力羅拔利雲度夫斯基、奧士文尼迪比利及柏迪均因傷缺陣下，作客「銀河艦隊」處於下風，錄得球隊創2013/14球季以來新低的35%控球率；惟他們在26分鐘靠一次反擊機會，由基斯爾接應費倫托利斯傳送後埋門，皮球被敵軍門將泰拔高圖爾斯撲出後反彈回防的艾達米列達奧入網。皇馬及後積極反撲，但全場起腳11次皆未中目標，自2010年以來首次主場未錄得中龍攻門，終賠上輸波代價。兩軍下月6日於魯營再戰次回合，此前先在本月20日的西甲上演榜首大戰。

巴塞本仗控球率罕有地遠遜對手，教練沙維直言本期望麾下續以壓倒性的控球權牽制敵軍，只怪對方是強者皇馬，「此戰的情境非預料之內，可是有誰可在卻奧斯和莫迪歷腳下搶去皮球？而我必須說，我們的防守非常出色」。而巴塞隊長布斯基斯本仗第46次出戰「國家打吡」，超越美斯及沙治奧拉莫斯，成為歷來在兩軍對壘中上陣最多次的球員。

皇馬主帥安察洛堤則對敗仗深深不忿，揶揄對手的穩守踢法「猶如不想作賽」，深信麾下次回合仍有機會反敗為勝，「若能保持今仗的強度，我們還是有機會。我不認為巴塞回到主場會繼續死守。儘管本仗結果令人傷感，但球隊仍然對下仗保持信心」。

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