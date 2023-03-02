七欖｜女子港隊首主場正賽 隊長李念殷盼眾志成城 莊嘉欣肩傷無緣亮相 (20:42)

香港女子七人欖球隊翼鋒莊嘉欣去年10月在亞洲系列賽遭對手欄截導致左肩甩骱，並於12月開刀，她直言無法趕及本月底的七欖主場上陣，也坦承感失望。由於政府有意重建香港大球場，未來七欖或會移師啟德體育園舉行，莊嘉欣盼來年仍有機會於主場出戰正賽，又透露4月可復出，現時不應操之過急，「錯過七欖是很可惜，但今年最大目標還是亞運，我要沉住氣，跟大家一齊衝亞運」。

隊長李念殷稱莊嘉欣為球隊要員，缺陣或多或少會帶來影響，但其餘隊友亦努力頂上，盼球隊經過本月17至19日的羅洲七欖賽後，可以磨合更好。對於港隊首次在大球場出戰正賽，李念殷亦相當期待，「我們有機會在主場對澳洲和新西蘭等世界巡迴賽級別對手，挑戰會更大，但都好興奮，因之前多數跟亞洲或資格賽水平的球隊交手」。

香港女欖主帥莫以恆（Iain Monaghan）離職後，球員不時舉行內部會議，分享目標及對團隊感覺，莊嘉欣直言有效，指球隊凝聚力變得更強，李念殷亦慶幸隊友願意講出心底話，「有人會覺得球隊有某些地方做得不好，未達專業欖球員水準，但起碼我們得到誠實的答案，知道有不足才能改善」。

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