英超｜阿仙奴大炒愛華頓領先曼城5分 雙子星入球雙位數 阿迪達讚永不知足 (16:48)

阿仙奴今仗再次排出無鋒陣，40分鐘由布卡約沙卡先開紀錄，取得其今季第10個英超入球，他完半場前助攻予加比爾馬天尼利再下一城，為兵工廠半場領先2：0，下半場再有隊長馬田奧迪加特建功及馬天尼利梅開二度，終以4：0大炒愛華頓，是兵工廠隊史第100次擊敗「拖肥」，賽後25戰60分高踞榜首，領先曼城5分，並繼2003/04及2007/08年兩季後，再次在英超首25輪取得60分。愛華頓則以25場21分續排尾3。

馬天尼利及沙卡今仗過後均達成今季英超入球雙位數，分別攻入11及10球，領隊阿迪達稱歸功於兩名愛將的努力，「他們願意學習改善，每天都會要求自己做得更好、永不知足，當球員有這種心態和天賦，就會得到回報」。被問到阿仙奴是否已成爭標大熱時，阿迪達未有正面回應，僅笑言：「我對球隊目前狀况感到非常高興，我們不會停步，會將勢頭延續下去」。阿仙奴下仗於周六坐陣主場對般尼茅夫。

另邊廂，利物浦縱有前鋒達雲紐尼斯入球「食詐糊」，仍憑後衛華基爾雲迪積克及射手穆罕默德沙拿於下半場中段4分鐘內各入一球，在主場以2：0擊敗狼隊，連續4場聯賽不失球，亦報卻上月初作客大敗對手前恥，以24戰39分升上第6位，較多踢一場排第4的熱刺相差6分。沙拿攻入今季在各項賽事第20球，亦連續6季在「紅軍」均達成每季至少入20球。領隊高普讚揚球隊及時回勇，以及防守有改善。利物浦緊接下周一在晏菲路球場大戰曼聯，合演「雙紅會」。

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