七欖｜港隊開操備戰 男女子隊首亮相正賽 姚錦成最後主場探戈盼雪恥 (17:13)

香港七欖曾因疫情停辦3年，去年11月終以「防疫泡泡」模式在大球場復辦男子組賽事，惟港隊5戰盡墨，陣中星將姚錦成當時直言心有不甘，決定暫緩退役打算，再戰一屆七欖。事隔4月，這項體壇盛事再臨香江，香港男、女子七人欖球隊更齊齊以外卡亮相正賽，姚錦成直言傷痛令身體難以負荷，今次真的是其主場告別戰，盼在港人面前寫下完美句號。他又笑稱：「我一直都穿12號球衣，但去年不知為何穿上13號，可能真的埋下伏線。」

即使傷患纏身，但姚錦成仍享受於球場上的時光，故一直咬緊牙關堅持，「我好享受觀眾為香港隊打氣的感覺。教練揀得我落場，我就一定要有表現，否則我也對不起自己，這是我的動力。」港隊「得分機器」丹馬克有傷在身，料姚錦成需負上更多責任，而這名35歲翼鋒也當仁不讓，「我在這次七欖目標是要繼續為球隊達陣，因為每支球隊都要入球提升士氣，希望我們今次至少贏兩場。」他又指今年全面復常，預期氣氛更佳。另外兩名華將華將李卡度和麥季聰則指球員早前專注球會聯賽，但近日已將重心放回港隊，而港隊將於本月17至19日出戰婆羅洲七欖賽，寓賽於操。

對姚錦成而言，9月的杭州亞運為他今年最大目標，這名雅加達亞運奪冠功臣說：「亞運對欖球項目留在體院非常重要，希望我能盡力為師弟謀福利，這也是我繼續打球的動力。」李卡度則笑言姚錦成多次提及退役，但至今仍有優秀表現，在球隊屹立不倒，而球隊也目標一致，盼在杭州亞運爭取衞冕：「球隊這5年變得更成熟，隊內有良性競爭，無論派出哪12人，都有信心贏冠軍。唯一對手是自己吧，像5年前的東京奧運資格賽，整隊人的心理質素都有好大問題，但經歷過低潮，我們都進步了。」

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