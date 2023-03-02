英足盃｜曼聯反勝韋斯咸闖8強 坦夏格無懼征戰連場 熱刺修咸頓爆冷出局 (15:37)

曼聯贏得英格蘭聯賽盃3日後，回到奧脫福球場續戰，輪換正選有6個變動，隊長哈利馬古尼與域陀連迪路夫出任中堅，半場互交白卷，韋斯咸於55分鐘反客為主由賓華馬打破僵局。半場入替的卡斯米路於72分鐘類似在聯賽盃決賽建功方式接應罰球頂入，但視像裁判（VAR）指越位入球無效。「紅魔」於77分鐘憑角球攻勢令對手擺烏龍扳平，加上小將加拿祖完場前妙射破網，以及韋格賀斯前場逼搶令敵衛在禁區內傳失，造就費特撞射得手，終反勝3：1。

曼聯不敗走勢延續至11場，以及取得今季在各項賽事累計第30場勝仗，8強將遇富咸。對於繼續在英超、歐霸及足總盃三線作戰，領隊坦夏格不擔心麾下有疲態，認為連場征戰反而可「注入能量」，「我執教阿積士時當在歐洲賽被淘汰後，球隊整體表現水平會下降，繼續出戰歐洲賽反而為球員得到力量。我目前沒有看到球員有水平下降，贏得聯賽盃確是鼓勵，但絕對不是我們今季的終點」。奠勝的加拿祖今季多在後備建功，坦夏格透露賽前曾跟這名小將稱，要以正選身分改變比賽戰局，欣喜對方今仗在這方面有明顯進步。

其餘足總盃16強賽果，熱刺意外地作客0：1不敵英冠的錫菲聯，後者晉級後將鬥同級球隊布力般流浪；修咸頓輸兩球12碼下在主場1：2負甘士比，這支英乙球隊8強將對白禮頓。最後一場8強戲碼為曼城主場迎戰由「藍月」前隊長高柏尼執教倒戈的英冠榜首般尼。賽事將於本月18及19日舉行，由於曼聯及白禮頓均晉身8強，兩隊原定本月底對碰的英超聯賽落實改期。

英足盃8強戲碼

曼城（英超） vs. 般尼（英冠）

錫菲聯（英冠） vs. 布力般流浪（英冠）

曼聯（英超） vs. 富咸（英超）

白禮頓（英超） vs. 甘士比（英乙）

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