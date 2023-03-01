英超｜阿仙奴再遇剋星愛華頓　湯馬士傷癒候命　阿迪達冀把握機會鞏榜首 (20:55)

阿仙奴vs.愛華頓 now621台 明晨03：45直播

雙方上月初曾碰頭，最終由戴治初來報到領軍的愛華頓在主場1球小勝，近5次交手取得4勝1負。剛走出頹勢重返連勝之路的「兵工廠」，今仗再遇這支近年剋星，若能全取3分便可拉開次席曼城5分，並且成為今季首支殺入60分大關的球隊。阿迪達賽前承認今次須好好把握機會，「60分不代表些什麼，最重要是把握好這種鞏固榜首的機會。現在大部分傷兵已歸隊，在陣容上可有更多變化，這有利於己隊在賽前選擇最佳狀態的人選落場」。而他亦透露中場主力湯馬士柏迪昨正式復操，惟因狀態不足料是役不會讓對方擔正。

愛華頓方面，自從戴治接任林柏特的帥位後4戰錄得2勝2負，表現仍舊飄忽，暫於聯賽榜24戰得21分排第18位，護級形勢不容樂觀。戴治表示：「我希望球員能保持鬥心，走出困境從不容易，但必須有積極態度，我對他們有信心。」惟今仗「拖肥」仍有射手卡維特利雲因傷避戰，料由馬奧比續掛帥。

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