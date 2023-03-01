足球｜89歲法國名宿方亭逝世　保持單屆世盃入13球紀錄迄今65年 (18:57)

方亭於1933年8月生於法屬摩洛哥馬拉喀什，於1950年在卡薩布蘭加USM展開職業賽生涯，身高1.74米的他司職前鋒，3年後轉會尼斯，1956年再轉投蘭斯，惟其後因傷患嚴重，被迫在1962年掛靴，總計這「入球機器」的球會生涯上陣284次入258球，平均每場入約0.9球，冠軍榮譽包括4奪法甲、兩次法國足總盃和兩屆法國超級盃，並在1959年率領蘭斯打入歐洲冠軍球會盃（簡稱歐冠盃、歐聯前身）決賽，惟最終不敵皇家馬德里屈居亞軍。

他於1953至60年期間代表法國出賽，只曾出席1958年世界盃，該屆他上陣6次入13球，平均每場入約2.2球，協助「高盧雄雞」取得該屆季軍，亦是球隊首6屆世盃的最佳成績。個人榮譽方面，他兩度榮膺法甲神射手，一屆歐冠盃最佳射手，並在1958年獲世盃金球獎季軍。

他收山後於1967年執教法國隊，其後曾先後是巴黎聖日耳門（PSG）和圖盧茲教練，曾在1974年帶領PSG升上法甲，而其最後一份教職是在1979至81年領軍摩洛哥隊。

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