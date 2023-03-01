英足盃｜科頓迪布尼包辦3球領曼城入8強　李城爆冷出局　三笘薰助攻白禮頓過關 (15:45)

曼城翼鋒馬列斯及前鋒祖利安艾華利斯，分別在7和74分鐘助攻進攻中場菲爾科頓，而因病缺陣歐聯及英超各一仗的中場奇雲迪布尼，則在81分鐘接應翼鋒基亞利殊傳球射入，使布里斯托城主場慘吞3蛋。

22歲的科頓近季急速冒起，更代表英格蘭出席去年11月開戰的卡塔爾世界盃，卻在這4年一度的國際大賽結束後受傷，導致狀態不穩和出現信心問題，此役賽後更坦言「早前是我個人生涯其中一個低谷」，並稱「我愛足球，不能比賽令我沮喪」，惟他近期已重獲主帥哥迪奧拿重用，哥帥說：「他的足球事業就是不斷向上。今季確曾掙扎過，現在已重拾佳態。」

李斯特城先被布力般流浪在33和52分鐘破門，苦戰至67分鐘才由伊恩拿祖追回一球，卻仍以1：2敗陣，領隊羅渣士說：「這仗正選陣容有4個改變，結果未能奏效，出局責任盡在我。」禍不單行的是，此仗因足踝韌帶受創避戰的中場泰利文斯，證實缺陣6周，羅渣士慨嘆道：「當你失去一個具質素的球員，6星期便會像是6個月。」

同日富咸在另一場英足盃比賽主場以2：0淘汰列斯聯，令後者新帥查維加西亞第2次領軍便落敗，他上場英超護級戰中帶領球隊主場以1：0挫包尾的修咸頓。白禮頓作客藉日本國腳三笘薫上半場助攻前場拍檔艾雲費格遜，作客以1：0挫英冠球隊史篤城。此外，韋斯咸明晨作客曼聯前，門將法比安斯基證實因顴骨骨裂長唞。

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