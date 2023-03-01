意甲︱祖雲達斯反勝都靈打吡 保羅普巴相隔315天復出 今季首上陣 (16:41)

祖雲有多名球員今仗達成里程碑，左閘阿歷士辛度及門將施捷斯尼分別第300及200次為球隊上陣，不過焦點落在首重返大軍的普巴於69分鐘後備入替，上陣26分鐘有一次射門及兩次成功爭頂，完成今季重返斑馬軍團首仗，賽後他在社交網發文稱：「今晚看到滿臉笑容，非常開心回來，多謝熱烈歡迎。」

普巴去夏從曼聯以自由身重返祖雲達斯後，在季前首場熱身賽即告受傷，自此飽受足踝傷患困擾，因而缺席去年底卡塔爾世界盃決賽周，上次上陣已是去年4月為曼聯英超作客利物浦。雖然普巴離隊時跟曼聯鬧翻，但似乎仍跟一眾前隊友關係良好，拉舒福特、查頓辛祖及哈利馬古尼等均有到其社交網留言恭賀復出。祖雲涉做假帳而被扣15分，過去一個月接連取勝後，現以35分升回第7位，離第4的拉素相差10分。

另一場意甲，羅馬作客以1：2負克雷莫納，被客軍取得今季聯賽開齋勝仗，升上尾二第19位。「首都狼」主帥摩連奴於下半場初段跟第四球證激烈爭論而領紅被逐，是這名帥今季第3次領取紅牌。就被指用粗言穢語鬧球證，摩帥賽後解釋對方說了些話侮辱及激怒了他，更聲稱將會為此採取法律行動。

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