友賽｜足總落實港足本月23日晚對新加坡 旺角大球場擺陣 (17:32)

為備戰明年初舉行的亞洲盃決賽周，香港足總上周二公布港足將於本月底國際賽期出戰兩場友賽，當中首場友賽今日公布詳情，落實與新加坡足總達成協議，將於本月23日晚上8時在旺角大球場對新加坡國家隊，售票詳情稍後公布；本月26日出發到馬來西亞，在本月28日晚上10時作客蘇丹依布拉欣體育場對馬來西亞隊。

港足主教練安達臣表示：「感謝球迷在上次友誼賽對我們的支持，我們希望透過今次比賽，為明年的亞洲盃做好準備。我期待各位球迷繼續入場支持港隊！」港足現時公布了34人初選大軍，預計開賽前確定決選名單，暫定本月20日下午開操；至於效力泰國球隊巴吞聯的新加坡主力射手艾辛芬迪，於去年底友賽時重傷需長唞，無緣隨隊訪港。

港足上次主場賽事為去年9月21及24日友賽兩對緬甸隊，第一場於旺角大球場閉門作賽，憑羅梓駿及孫銘謙各入一球贏2：0；第二場在香港大球場有12,264名觀眾入場，雙方打和0：0。

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