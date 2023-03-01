亞洲盃｜卡塔爾成立籌委會 首公布決賽周賽期 港足明年1月出戰 (11:13)

卡塔爾足總昨晚發聲明，宣布成立亞洲盃決賽周籌委會，由卡塔爾足總主席擔任籌委會主席，並首次透露賽事賽程將於2024年1月12日至2月10日舉行，繼去年底世界盃後，再度主辦足球大賽。卡塔爾亦將以衛冕冠軍身分主場出擊，以及繼1988及2011年後，第三度成為亞洲盃東道主。

2023年亞洲盃決賽周原定今年6月16日至7月16日在中國舉行，但中國以疫情為由於去年5月宣布退辦，最終亞洲足協同年10月落實卡塔爾擊敗韓國、澳洲及印尼取得承辦權。此前已有報道稱，由於卡塔爾夏天炎熱因素，決賽周預定冬季今年12月或明年1月舉行。

港足去年6月在印度出戰亞洲盃外圍賽，在D組擊敗阿富汗及柬埔寨隊，雖不敵印度隊，仍然以6支最佳次名其中一隊身分出線，相隔逾半世紀後再闖決賽周，成為24支決賽周參賽球隊之一，亞洲足周之後將會抽籤分成6組，每組首兩名及4隊最佳小組第3名將晉級16強。

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