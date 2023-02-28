足球｜香港西甲足校5月派U10赴希臘參賽　推薦學員西班牙學法　盼「有更多陳晉一」 (20:42)

香港西甲足校執行總監鄧皓禮（Alex）表示，於2021年底創校後，至今約有100多名學員，今年內至少有3個項目舉行，先在4月9至11日復活節期間，在港舉行3日兩夜訓練營，由足校總教練的深水埗主帥郭嘉諾，聯同曾效基達菲的深水埗後衛捷西斯，以及晉峰主帥艾斯達維到場分享，西乙球會雷加利斯還會派員以視像形式指導。

此外，香港西甲足校將派U10隊伍於5月26至28日，到希臘參加「Elite Neon Cup 2023」青年盃賽，將踢5場6對6的賽事。同齡組別包括AC米蘭、彭拿典奈高斯及加拉塔沙雷。Alex稱屆時將派12名精英學員出賽，預計由足校技術總監域陀甘保及兼任足校教練的港會後衛杜國樑等教練團成員帶隊。他補充，計劃今年暑假推薦3至4名學員到西乙等西班牙球會學法，由10歲從小訓練，笑言期望「有更多一仔（陳晉一）出現」。20歲大港腳陳晉一今季由傑志外借到西班牙第三級別、西班牙足協聯賽球會皇家伊倫聯，本月初第二次上陣就取得入球。

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