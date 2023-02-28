田徑︱徐穎恩破塵封21年女乙400米學界紀錄　許鎧珈女乙標槍同創新績 (18:55)

許鎧珈在女乙標槍第二擲擲出48.10米贏得冠軍，並刷新由自己保持的學界紀錄（37.14米）。她在賽後接受訪問時坦承感不可思議，在疫情期間一度想放棄標槍，但兄長卻愛之深責之切，她亦不想辜負對方，「哥哥有玩三級跳和跨欄，但我媽媽說他因為心漏症，好多訓練都做不到，所以他不想看到我放棄比較有天賦的事。他做不到的事，好想我做到」。

徐穎恩在女乙400米初賽跑出56.27秒，將原由馬穎雯保持的香港青年紀錄推前0.38秒，同時將學界紀錄推前1.1秒。這名就讀中四的瑞典香港混血兒興奮表示，之前個人最佳成績（PB）為57.7秒，因此跑出這成績實屬意料之外，並盼決賽可跑得更快。

至於亞少獎牌得主李紫桃在主項女甲200米初賽，則以一路領放的姿態跑出24.66秒首名衝線，以0.35秒優勢打破陳佩琦保持的學界紀錄。至於協恩小將鄭芷殷、黃詠瞳、馬凱淇和許晴在女丙4×100米初賽跑出48.82秒，以1.51秒刷新由師姐保持的學界紀錄。在首日100米已破學界紀錄的許晴，直言能夠在接力破紀錄更開心，因去年曾在此因跑過界被取消資格，而黃詠瞳補充她們今年以安全完賽為目標，但也期待決賽可造出更快成績。

完成次日賽事後，拔萃男書院在男子組總成績以229分暫列榜首，大幅領先第二的旅港開平商會中學93.5分，至於拔萃女書院則以226分暫居女子組總成績榜首，稍稍領先德望學校16分。

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