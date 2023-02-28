高球︱香港相隔3年下月辦高球國際賽　賽事免費入場　港將期待主場出擊 (17:56)

香港哥爾夫球會今日舉行記者會，公布國際都會高球錦標賽為今年舉辦3項國際賽的揭幕賽，獎金達100萬美元，除了落實曾在2010年香港公開賽封王的保爾特（Ian Poulter），以及將首訪港的斯滕森（Henrik Stenson）等歐洲頂尖球手參賽，同時有多名香港球手主場出擊，包括22歲香港首席球手許龍一、2020年香港公開賽後轉為職業球手的伍城鋒（Terrence），以及年僅17歲的業餘球手李中堯（Issac）等。

4天賽事將免費入場，門票透過www.ticketflap.com預先登記，先到先得。屆時觀眾區有高球體驗班、音樂表演、美食佳餚等娛樂活動。賽事將有全球超過105個國家和地區網上直播。

在粉嶺場參加過3屆香港公開賽的伍城鋒稱，賽事增加一個機會給本地球手向國際球手學習，「參加香港舉行的比賽，是每個香港球手其中一個目標」。Terrence稱去年暑假起重新出外比賽，雖成績一般但找出問題所在，盼透過今次比賽證明改善方向正確，「賽前我不會想成績太多，否則會有反效果，都是平常心，當平時練習和普通比賽對待今次比賽」。曾參加上屆亞運的他又稱，會嘗試爭取今屆參賽資格。

小將李中堯將首次參加國際賽，他稱會有少許緊張，幸是在從小已練習的粉嶺場比賽，加上有家人和朋友入場支持，相信可減少參賽壓力，「希望成為香港球手中發揮最好一個」。

香港哥爾夫球會會長郭永亮說，賽事是英國公開賽資格系列賽的亞洲區其中一站，將提供4個名額讓球手直接晉身英國公開賽。香港哥爾夫球會今年餘下兩項賽事，為10月的女子歐洲巡迴賽「沙特阿美石油團體系列賽」，以及11月的香港公開賽。

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