足球︱美斯獲獎首先感激隊友　「沒他們我不會站在這裏」 (15:04)

美斯去年領銜阿根廷隊在男足世界盃封王，取得隊史相隔36年以來第2座大力神盃。今晨他以大熱姿態力壓兩大法國球星賓施馬及基利安麥巴比，獲膺2022年度FIFA最佳男足球員獎，是他自2019年後再度獲此殊榮。他在獲獎時首先感激一眾阿根廷戰友，「我要特別感謝教練史卡朗尼，以及一眾隊友們，若沒有他們我不會站在這裏。」他又坦言自己能夢想成真在世盃封王來之不易，「我追逐了這夢想很多年而最終如願。這是所有球員夢寐以求的，很少球員能達成，我非常慶幸能成為其中一分子」。

至於首膺年度最佳男足教練獎的44歲阿根廷隊主帥史卡朗尼，則感激阿根廷足總對他的賞識及信任，並感謝麾下讓他達成這些成就。

值得一提的是，今屆獲選為年度最佳球迷的阿根廷，今由當地知名球迷卡路士杜拿（Carlos Tula）代表領獎，已年屆82歲的他自1974年起，每屆大賽均會入場觀戰打氣，親眼見證阿根廷隊在1978、1986及2022年奪得世界盃，以及1991、1993及2021年贏得美洲國家盃錦標。

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