足球︱美斯當選國際足協年度最佳男足球員 (05:48)

今屆年度最佳男足球員最後三強由美斯、應屆金球獎得主賓施馬，以及基利安麥巴比爭奪，而過去兩屆得主的羅拔利雲度夫基斯則三甲不入。最終美斯力壓兩名法國名將得獎，歷來第7次獲頒這項FIFA最高殊榮。

去年底在卡塔爾勇奪男足世界盃的阿根廷成為今屆大贏家，除了美斯當選最佳男足球員兼入圍最佳陣容外，達米安馬天尼斯亦力壓去年助皇家馬德里奪四冠的泰拔高圖爾斯，以及助摩洛哥隊在世盃取殿軍的耶辛尼保奴，首次獲膺年度最佳門將。至於主帥史卡朗尼亦擊敗皇馬主帥安察洛堤及曼城的哥迪奧拿，同樣首次獲選年度最佳男足教練獎。而年度最佳球迷亦由阿根廷當選。

此外，年度最佳女足獎由巴塞隆拿名將普迪拉絲（Alexia Putellas）連續兩屆得獎。最佳年度女足主帥則由去年帶領英格蘭隊奪得女足歐洲國家盃冠軍的莎蓮娜韋雯（Sarina Wiegman）首獲殊榮。

2022年度FIFA頒獎禮主要得獎：

獎項 / 得獎者

最佳男足球員 / 美斯

最佳女足球員 / 普迪拉絲

最佳男足教練 / 史卡朗尼

最佳女足教練 / 莎蓮娜韋雯

最佳男足門將 / 達米安馬天尼斯

最佳女足門將 / 瑪麗艾絲

最佳男足11人陣容 / 美斯、基利安麥巴比、賓施馬、艾寧夏蘭特、莫迪歷、奇雲迪布尼、卡斯米路、祖奧簡斯路、阿舒拉夫夏基美、華基爾雲迪積克、泰拔高圖爾斯

最佳球迷 / 阿根廷

最佳入球（又名普斯卡斯獎） / Marcin Oleksy

其他報道：花滑︱羽生結弦創歷史登東京巨蛋 為證進步重演北京冬奧失手動作