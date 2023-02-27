法甲｜PSG榜首戰贈馬賽3蛋　美斯入歐洲球壇第700球　多入兩球即破C朗紀錄 (19:22)

美斯分別在25和55分鐘助攻基利安麥巴比，後者在29分鐘投桃報李助美斯得手，合力令有尼馬長唞的PSG以3球淨勝馬賽，賽後25戰得60分遙領榜首。美斯近兩季各項賽事為PSG入28球，連同之前效力巴塞隆拿的672球，共獨取700球，僅以1球落後年初轉會沙特阿拉伯球會艾納沙的C朗，故此該阿根廷隊前鋒若在下周日凌晨法甲迎戰南特梅開二度，便可成為歐洲球壇入球最多球員。

麥巴比今季已入29球，近6季已為PSG「士哥」200次，平了烏拉圭隊名將卡雲尼的隊史紀錄，賽後獲教練加迪亞稱讚道：「他速度之快不止是雙腳，還有比賽期間所做的異於常人的動作。明顯地，他將刷新隊史紀錄。」加迪亞又證實，這仗只比賽了16分鐘便因跟腱斷裂退下火線的法國隊守將派斯奴甘佩比，將於日內做手術及提早收咧。

另外，季初法甲成績差劣的蘭斯近期奇兵一路，今晨在主場以3：0挫圖魯茲，將聯賽連續不敗增至17場（7勝10和），暫列聯賽榜第10位。

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