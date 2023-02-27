足球︱奇連士文爆冷成韓國隊新帥　韓媒：將長居韓國兼教U20 (18:18)

韓國隊在去年尾的卡塔爾世界盃在隊長孫興慜領銜下，分組賽次名出線，但不敵巴西隊，16強止步，領軍的葡籍教練保羅賓度其後約滿離職。當地傳媒過去曾報道巴西隊前帥鐵迪、西甲華倫西亞前帥保達路斯等人獲斟介，但韓國足總今日指，奇連士文一直是首選。

奇帥在球員時代曾助前西德贏得1990年世界盃及1996年歐洲國家盃，個人則兩膺德國足球先生，因一頭金髮與頭槌出眾而有「金色轟炸機」外號，掛靴後曾於2006年領德國隊在世界盃主場摘季，亦曾執教美國隊逾5年，對上一份教練工作為在2019至20年短暫執教德甲首都球會哈化柏林，近年主要以球評家身份活躍於德國及英格蘭球壇。

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