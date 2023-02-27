英聯盃｜坦夏格叮囑曼聯若自滿便怠惰　迪基亞：球隊已尋回爭標意志 (18:08)

坦夏格總結這次奪冠道：「奪標證明過去的忍受和犧牲是值得的。若你想證明一些事情，就須贏得一些冠軍。這次成功證明曼聯的路向走對了。我們會為這次封王開心24小時，但不能就此滿足，因它只會使你怠惰。」這名53歲荷蘭籍名帥續指出：「揚威英聯盃對曼聯是一個很強的啟發，能帶來信心，卻不代表以後都會成功，只有繼續做正確的事情才能辦到。」

此役是迪基亞第181次為曼聯保持清白之身，看齊名宿舒米高的球會紀錄，這名西班牙籍門將賽後對「紅魔」充滿憧憬道：「實在很久未有奪標，我為此心情激動。這是一個新的年代，這支球隊已為一切做好準備。我覺得已找回昔日的爭標意志。」

紐卡素領隊艾迪賀維則為麾下表現自豪，惟坦承球隊前面是漫漫長路，並說：「在決賽功虧一簣確是打擊，但也可從中獲得正面訊息。我們不能原地踏步，必須進步，下季將再有3項本土比賽，其中包括英聯盃和足總盃，我們須向前行，嘗試成為冠軍。」

這仗臨危受命首為「喜鵲」把關的門將卡利奧斯，雖全場交出8次撲救，但仍被擔任球評的加利尼維利批評，在撲救敵鋒拉舒福特射門時，因身軀和手部下墮得太早，終導致失掉第2球而需負責，惟這曼聯名宿亦指出，「福仔」施射後「省」中敵衛改變了皮球方向和高度，或成卡利奧斯無法挽救的原因，而利物浦名宿加歷查也認同「加利仔」的說法。

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