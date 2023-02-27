花滑︱羽生結弦創歷史登東京巨蛋　為證進步重演北京冬奧失手動作 (20:03)

兩屆冬季奧運金牌得主羽生結弦昨晚（27日）登上東京巨蛋，舉辦場地史上首個冰上表演。這名28歲花樣滑冰傳奇，今次兼任表演總指揮，在中段重演在北京冬奧失手的短節目《引子與迴旋隨想曲》，稱自己仍想為進步而繼續表演。
羽生去年初在北京冬奧男子單人滑僅得第4名，去年中正式退役，專注職業冰上表演，今次在東京巨蛋是其第2次個人公開表演，全場逾3.5萬座位坐無虛席，世界各地亦有數以萬人付費觀看網上直播。他昨日的表演以「禮物（GIFT）」為主題，在原本棒球場設計的草地，設置了長60、闊30米的冰面，開幕以火鳳凰造型出場，配上交響樂與羽生的自白，隱喻他擺脫傷患等而浴火重生。除了《引子與迴旋隨想曲》，羽生的表演亦以5年前平昌冬奧奪金的自由滑《SEIMEI》作結。
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『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023
“GIFT” at Tokyo Dome』
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