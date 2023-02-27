NBA｜李拿特轟71分領拓荒者大勝　生涯「60+」數僅次張伯倫高比 (17:21)

自2012年出道一直效力拓荒者的「One Club Man」李拿特，上周在全明星周末成為三分王，是他首次在職業球員生涯獲獎，會方賽前更特意舉行一次捧盃儀式，讓他接受主場球迷祝賀。而這名32歲球星今仗手感火熱，全場38投22中，包括13記三分球，獨取個人生涯新高71分，並列聯盟史上單場第8高個人得分，並成為歷來第3多單場「60+」（5次）的球員，僅次名宿張伯倫（32次）及高比拜仁（6次）。最終球隊在他領銜下在主場以131：114輕取火箭，以29勝31負暫列西岸第11位，續爭逐季後賽資格。

李拿特賽後表示：「我非常享受這感覺，猶其是在自己進入攻擊模式下，主場球迷的打氣亦成為我的推動力。」而他又透露將為這歷史時刻紋身留念，「雖然我已有很多紋身，但當你做過一些如此熱血的事，紋在身上紀念是與別不同的」。至於主帥比立斯亦大讚對方「打出大師級的表現，就像是球場上的藝術一樣，令人難以置信」。

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