英聯盃｜曼聯兩球挫紐卡素奪冠　坦夏格接掌首季即破紅魔6年錦標荒 (03:18)

紐卡素正選門將尼克普比領紅停賽、副選杜巴夫卡在上半季借至曼聯曾在聯賽盃上陣下，「喜鵲」今仗起用曾效力利物浦的3號門將卡利奧斯把關。曼聯於33分鐘先開紀錄，勞基梳爾左路罰球傳中，卡斯米路迎頂破網。紅魔6分鐘後再下一城，韋格賀斯妙傳予入楔禁區的拉舒福特攻門，「省」中後衛保治文再笠死卡利奧斯入網，在上半場領先兩球。下半場雙方再無增添紀錄，曼聯最終保持2：0勝局擊敗紐卡素，自2017年後再次贏得錦標，賽後由隊長哈利馬古尼及副隊長般奴費南迪斯雙雙高舉獎盃。2016/17年球季曼聯在前帥摩連奴帶領下，贏得聯賽盃、歐霸及英格蘭社區盾成為盃賽三冠王。

本月初53歲生日的荷蘭籍領隊坦夏格，首季執教曼聯即奪冠，球隊成績及表現均穩步上揚，贏得聯賽盃後，紅魔還有英超、英格蘭足總盃及歐霸這三條戰線爭逐。

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