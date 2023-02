體操︱石偉雄近年半首演李世光跳　世界盃賽季揭幕戰摘銅（有片） (02:16)

石偉雄日前初賽以第2名晉級,首跳已起用難度分6.0的李世光跳(塚原轉體270度後團兩周),可見他已擺脫自東京奧運後的數次腿傷。他昨再以此跳出戰,雖然落地偏右且再踏出一步,被多扣0.1分,但連同執行分仍高達14.733分。至於在次跳難度分5.6的前手翻前空翻兩周轉體180度,石仔就取得14.7分,兩跳平均14.733分,一度進佔榜首。惟亞美尼亞名將達維恩取得15.133分,伊朗隊的奧法迪亦得14.983分,最終石偉雄今行取得銅牌。另一港將黃曉盈在女子平衡木初賽排第9,前晚未獲遞補參加決賽。

其餘焦點方面,47歲烏茲別克傳奇舒素雲天娜在女子跳馬摘季,跨季連續5站取三甲。中華台北鞍馬好手李智凱在復出戰一度「墮馬」之下,決賽只以第7名完成。下站世盃將後日在卡塔爾多哈展開。

Shek Wai-Hung 🇭🇰 amazes everyone with this superb Tsukahara full-twisting double tuck, valued at 6.0 in the Code of Coints! He follows up with a Dragulescu with just a step back. Scores: 14.766 for the first vault, 14.0 for the second. 14.733 average. #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/LFnDf9OcHv— FIG (@gymnastics) February 26, 2023