英超︱熱刺2：0挫車路士鞏固前四　史基普卡尼建功　曼城大捷少廠兵兩分 (23:39)

熱刺前鋒孫興慜此役再列後備，由哈利卡尼伙拍李察利臣及古路施夫斯基攻堅，車路士則有翼鋒史達寧復任正選，與夏維斯和薛耶治進襲熱刺後防。19分鐘，車路士中堅堤亞高施華疑因被倒地的卡尼壓傷腳部，無法繼續比賽，由韋斯利科芬拿入替，與高列巴尼握守中路，而球隊的57%控球率勝過熱刺，至於兩軍攻門分別是3次和4次，僅有的一次中框射門來自「藍戰士」的馬德里體育會借將前鋒祖奧菲歷斯，但被熱刺門將費沙科士打輕易沒收。

換邊後僅1分鐘，熱刺中場奧利華史基普趁客軍解圍不遠，禁區頂右腳勁射破網。升上熱刺一隊已4年的他，各項賽事為熱刺上陣第75場終於開齋。卡尼則82分鐘埋齋，助球隊最終兩球淨勝車路士。

另外，賽前在英超和歐聯兩連和的曼城今晨續有中場奇雲迪布尼因病避戰，卻憑祖利安艾華利斯、艾寧夏蘭特及菲爾科頓上半場先後建功，敵衛於51分鐘擺烏龍，以4：1挫末段破蛋的般尼茅夫，後者賽後排尾二，與尾三愛華頓同分，同落後尾四列斯聯1分，並多包尾修咸頓3分。夏蘭特各項賽事累計入33球，與阿古路並列隊史單季入球榜第4位，但只比湯美莊臣於1928/29年球季締造的38球紀錄少5球。

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