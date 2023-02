田徑︱鳥人杜班迪斯3年6破撐竿跳世績　激情擁抱偶像慶祝 (20:33)

杜班迪斯在2020年2月首次越過6.17米,由拉維蘭尼手上取得世界紀錄,在去年7月世界賽突破6.21米。他月初展開新季,之前分別於家鄉瑞典、德國及法國另一場比賽挑戰6.22米失敗,但今次以6.01米鎖定金牌後,隨即直接挑戰新紀錄,終在第3次嘗試成功。至於在伯明翰的金級世巡賽,埃塞俄比亞長跑好手古達芙謝姬在女子3000米跑以8分16.69秒奪金,距同胞真絲比迪芭芭保持8年的世績只差0.09秒。

另外,今午上演的大阪馬拉松同由埃塞俄比亞跑手包辦男、女子組冠軍,排第107位的視障跑手和田伸也就以2小時24分29秒,刷新個人保持的T11視障級別世界紀錄。45歲的和田去年以2小時26分17秒完成別府大分馬拉松。

THAT world record jump from @mondohoss600 🤩



And meet director @airlavillenie breaking the record for the fastest pole vault hug in the process 👀



pic.twitter.com/kFRgoBKTzL— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023