田徑︱鳥人杜班迪斯3年6破撐竿跳世績　激情擁抱偶像慶祝 (20:33)

新一代鳥人杜班迪斯近3年第6次打破男子撐竿跳世界紀錄。這名23歲瑞典名將今晨（26日）於法國一項世界田聯銀級室內巡迴賽第3跳越過6.22米標桿，在空中已振臂慶祝。他落墊後隨即與前紀錄保持者拉維蘭尼擁抱慶祝，賽後稱一直以對方為榜樣，很高興在對方籌辦的比賽中再突破極限。
杜班迪斯在2020年2月首次越過6.17米，由拉維蘭尼手上取得世界紀錄，在去年7月世界賽突破6.21米。他月初展開新季，之前分別於家鄉瑞典、德國及法國另一場比賽挑戰6.22米失敗，但今次以6.01米鎖定金牌後，隨即直接挑戰新紀錄，終在第3次嘗試成功。至於在伯明翰的金級世巡賽，埃塞俄比亞長跑好手古達芙謝姬在女子3000米跑以8分16.69秒奪金，距同胞真絲比迪芭芭保持8年的世績只差0.09秒。
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另外，今午上演的大阪馬拉松同由埃塞俄比亞跑手包辦男、女子組冠軍，排第107位的視障跑手和田伸也就以2小時24分29秒，刷新個人保持的T11視障級別世界紀錄。45歲的和田去年以2小時26分17秒完成別府大分馬拉松。
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THAT world record jump from @mondohoss600 🤩
And meet director @airlavillenie breaking the record for the fastest pole vault hug in the process 👀
pic.twitter.com/kFRgoBKTzL— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023
26日（日）、大阪マラソン2023が行われ、ブラインドランナーの和田伸也選手(長瀬産業）が、2時間24分29秒の世界記録更新するタイムでフィニッシュしました。おめでとうございます。 pic.twitter.com/H1XlWcP8EG— 【公式】日本パラ陸上競技連盟JPA (@JPA54934306) February 26, 2023