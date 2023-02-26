港超｜傑志作客大勝港會 今季首掛紅旗1720人坐滿地獄球場 (18:44)

半職業球會港會陣中不少洋將均有正職在身，不過今季表現予人驚喜，經過大半季12場贏6場取21分暫列第4名，繼1963年球季後再次在香港頂級聯賽取得超過20分一季。當中在人造草場的港會足球場被稱為「地獄主場」，曾擊敗東方及完場前才僅負爭標分子理文。班霸傑志今午造訪「地獄主場」面對今季「黑馬」具話題性，足總在賽前9分鐘宣布門票售罄，在球場入口掛上紅旗。球場上方的跑步徑企滿人群觀賽。

傑志韓國前國腳金信煜因狀態未足未列大軍名單，正選仍強陣出擊，25分鐘由老將射手丹恩奴域門前近射先開紀錄。主場出擊的港會不乏攻勢及主場氣，掛上「Welcome to the jungle 歡迎來到地獄主場」的橫額，每當港會成功防守及有攻門時，甚近球場的觀眾席球迷會歡呼及敲打氣棒，半場或暫停比賽時還會播放打氣歌曲，令現場甚有嘉年華氣氛。

半場領先一球的傑志，換邊後抵擋港會一輪攻勢後，於72分鐘換入明加索夫改變戰局，這名土庫曼國腳於落場僅2分鐘即門前破網，以及在84分鐘梅開二度，為傑志大勝3：0，賽後13戰36分續排榜首，港超尚餘5輪。

傑志主教練朱志光透露，為應付作客這個球場比賽，球隊過去一周曾有兩天安排到鄰近的跑馬地仿草場練習，「等球員有個概念如何在這種球場比賽」。理文及東方曾先後在這球場苦戰，朱sir說：「人哋跌親，所以我哋要小心點行」，亦讚港會在比賽的紀律性較過去有明顯進步，「以前佢地失一球，就會放紙鷂般攻哂上來，今場輸兩球時仍無亂陣腳」。

至於頭場榜尾戰，深水埗憑東方借將朱偉鈞攻入來投後首個入球，在主場以1：0小勝包尾的香港U23，是這支區隊今季第二勝及繼首循環雙殺U23。

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