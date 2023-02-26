籃球︱港男籃5分贏馬來西亞　出線亞盃末輪外圍賽　梁兆華：會再好好備戰 (17:17)

港隊在這次蒙古之行需連續3日作賽，他們在首戰以69：76不敵東道主蒙古隊，次戰則以88：101負泰國隊，累積1勝3負，故此役面對馬來西亞隊許勝不許敗。

港隊開賽初段有梁兆華、蔡再懃和梁嘉顯合轟5球三分，首節領先22：15。港隊隨後多次偷波得手，半場領先46：41。 兩隊在下半場拉鋸，身型輸蝕的港隊第3節滿隊犯，對手多次憑罰球取分，領先優勢一度縮窄至1分，但梁兆華壓哨入球定軍心。「徐氏兄弟」遠成和遠征在決勝節裏應外合，但馬來西亞隊射入三分，港隊末段有葉耀邦保護籃板，加上他把握罰球機會，助球隊險勝71：66，以2勝3負、F組第4晉級亞洲盃外圍賽。

港隊是役有蔡再懃射入全隊最高的15分，葉耀邦得12分。梁兆華則交出全能表現，貢獻13分6籃板6助攻4偷波，他賽後說：「很開心能拿下勝仗，順利出線。事實上，我們這陣容很少機會練習，來到蒙古才齊人練習，希望球隊能好好備戰亞洲盃外圍賽。」E組的伊拉克、卡塔爾、阿聯酋、巴勒斯坦隊，以及F組的關島、泰國、蒙古及港隊，齊齊晉級亞洲盃外圍賽。

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