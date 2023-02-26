籃球︱中國男籃變陣再贏伊朗　世盃外香港行連勝　任達華特意撐場 (16:26)

位於F組的中國早已穩奪世界盃資格，而小組第4的伊朗隊則要擊敗中國隊，或者哈薩克隊負澳洲隊方可出線。伊朗隊甫開賽已展現爭勝心，艾卡真普轟入兩球三分，領軍打出一波11：3攻勢，首節領先21：20。中國隊次節多次遭伊朗的耶查利「走後門」得分，遭這名後衛單節攻入13分，中國隊半場仍落後45 ：48。

中國隊在下半場重點盯防耶查利，守得對方第3節僅得3分。中國隊在決勝節有吳前射入兩記三分，趙繼偉、崔永熙和胡金秋亦先後得分，終以86：74勝出。由於哈薩克隊同日以53：98不敵澳洲隊，伊朗隊順利取得F組最後一張世界盃入場券。

吳前攻入全隊最高的18分，另外胡金秋、趙繼偉和周琦同樣得分上雙，全部上場的球員皆有分數進帳。中國隊主祖謝域賽後表示，「伊朗隊上半場表現很好，己隊防守很多漏洞，加上遭對手摘下多個進攻籃板，讓對手有很多機會」。不過，他提到這次香港之行特意讓年輕球員汲取經驗，盼他們繼續成長，又指會繼續觀察CBA球員，若名單再出現新面孔也不用驚訝。

香港影星任達華此役特意入場觀戰，一向是運動迷的他表示：「我很熟悉CBA，有看周琦、胡金秋、周鵬等人的比賽，吳前今日也打得很好，很高興他們拿下勝利。下屆全運會有部分項目在港舉行，到時我一定會捧場。」

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