港超｜南區小勝東方穩守第3 肥彭認入籍需耐心等待 金信煜或避戰傑志鬥港會 (21:44)

東方上半場有港腳孫銘謙頭槌中楣不入，換邊後南區於77分鐘打破僵局，由「肥彭」史提芬彭利拿接應簡嘉亨左路傳中撞射破網奠勝，為南區以13戰25分排第3，東方21分續排第5。同日另一場理文憑艾華頓梅開二度及基華尼頓建功，作客3：0大勝和富大埔，繼續進迫傑志。

傑志明午4時半作客港會足球場，面對今季「黑馬」的半職業球隊港會。「藍鳥」韓國前國腳金信煜上仗對標準流浪首登場後備入替約30分鐘，但表現一般，主教練朱志光透露這名34歲中鋒狀態未足，為免他在仿真草比賽場地受傷，今仗或會避戰；深水埗明午3時主場對香港U23上演榜尾戰。

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